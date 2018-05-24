У МЗС розповіли, скільки українських віз оформили вболівальники до фіналу Ліги чемпіонів

Українські консули за кордоном працюють у цілодобовому режимі, щоб максимально швидко оформити візи іноземцям, які їдуть до України.

Українські консули в останні дні цілодобово оформлюють сотні віз іноземцям, які масово приїздять до України на фінальні матчі Ліги чемпіонів.

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Про це "Українській правді" повідомив Директор департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев. За його словами, українські консули за кордоном працюють у цілодобовому режимі, щоб максимально швидко оформити візи іноземцям, які їдуть до України та оперативно їм допомогти у вирішенні візових питань.

"Також візові документи оформлюють і по прибуттю у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Жуляни" та "Одеса". Там консули тісно співпрацюють з прикордонниками та відповідними службами аеропортів", - сказав Погорельцев.

Він зазначив, що тільки за останні дні іноземцями було оформлено понад 3 тис. віз в українських посольствах за кордоном.

Також директор консульської служби додав, що в аеропортах, по прибуттю, останнім часом оформлено понад 2 тис. віз і ще 800 електронних документів.

"Іноземці активно користуються можливістю оформлення електронних віз. Ми не так давно видаємо електронні документи. І те, що так активно скористалися цією послугою саме вболівальники, це теж позитив", - розповів Погорельцев.

Всього ж, за його словами, до України вже приїхали десятки тисяч вболівальників.

Крім того, представник МЗС повідомив, що з метою вирішення надзвичайних, оперативних питань, які можуть виникнути під час проведення Ліги чемпіонів, при Головному управління Нацполіції у Києві була створена робоча група, до якої ввійшли і представники міністерства закордонних справ.

А також українські консули співпрацюють з іноземними дипломатичними представництвами, щоб без зволікання вирішувати всі питання гостей України.

"Людей дуже багато і треба бути готовими до всього. І ми готові", - заявив Погорельцев.

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