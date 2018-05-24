Восени полігон «Широкий лан» має запрацювати - Порошенко

Введення в дію 184 казарм поліпшеного планування, збудованих за конфісковані у попередньої влади кошти, дозволить розмістити на полігоні 23 тисячі військовослужбовців.

Восени полігон «Широкий лан» у Миколаївській області має запрацювати.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це президент Петро Порошенко заявив на Львівщині під час наради, присвяченій виконанню програми будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників.

"Введення в дію 184 гуртожитків (казарм поліпшеного планування) дозволить розмістити 23 тисячі військовослужбовців та суттєво покращить умови розміщення на полігоні», - заявив Порошенко.

Президент також наголосив на тому, що джерела фінансування усіх 184 гуртожитків в основному забезпечується за рахунок спецконфіскату. «Тобто коштів, які були конфісковані у попередньої влади - 1,5 млрд доларів, які були повернуті за поданням Генеральної прокуратури відповідним рішенням судової інстанції», - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що на полігоні «Широкий лан» нині «ситуація така, яка дозволить виконати поставлене завдання», а на Яворівському полігоні ситуація з забезпеченням житлом військових прийнятна.

«Восени полігон («Широкий лан») має запрацювати. В сніг українські військовослужбовці, які будуть знаходиться на «Ширлані», мають бути в нормальних умовах», - підкреслив верховний головнокомандувач та додав, що «ці два полігони дозволять забезпечити ефективну підготовку бойових бригад як у лісовій та гірській місцевостях, так і в степах».

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Президент також повідомив, що вчора проінспектував будівництво на полігоні «Широкий лан».

«Ми змогли подивитися хід будівництва нових казарм на полігоні. Там, де ще в березні-квітні 2017 року було чисте поле, не було ні мереж, ні водопостачання, ні теплопостачання, ні електричних мереж, ні каналізаційних очисних споруд. На сьогодні вже з високим рівнем готовності стоять11 казарм для розміщення відповідних бригад» , - повідомив президент.

«Ми домовились, що під час другої черги будівництва там будуть і магазин, і місця для відпочинку. Вже зараз будуються відповідні спортивні споруди. Дуже якісна їдальня на 5 тис. місць», - додав він.

«Також ставлю завдання, щоб перша черга казарм була готова не пізніше листопада. Зараз взяти під особистий контроль укладання контрактів, і укладати виключно на базі системи ProZorro», - зазначив президент.

Президент також поінформував, що на території центра «Яворів» буде збудовано необхідні приміщення для розміщення 4 тис. військовослужбовців. «Думаю, що це рекорд за всю історію існування української армії», - додав Порошенко.

Глава держави наголосив також на пріоритетності введення в експлуатацію полігону в Одесі: «В моїх планах поставити історичний рекорд для того, щоб сьогодні українські військовослужбовці були зайняті і сконцентровані виключно на бойовій підготовці». При цьому він акцентував увагу на тому, що усі полігони будуть забезпечені усім необхідним оснащенням, в тому числі сучасними військовими тренажерами, які є у найкращих європейських військових підрозділів країн-членів НАТО.