Без автографів, але з короваєм і піснями: як Київ зустрів фіналістів Ліги чемпіонів - "Реал" і "Ліверпуль" (фото, відео)

Ніякого пафосу - швидше режим підвищеної таємничості. Вболівальники і журналісти чекали футболістів, щоб побачити їх зблизька і поспілкуватися, однак це їм не вдалося.

Англійський "Ліверпуль" і іспанська команда "Реал Мадрид" вже приземлилися в Києві перед грандіозним фіналом Ліги чемпіонів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Англійці прилетіли в Жуляни, а іспанці приземлились у Борисполі.

Ніякого пафосу - швидше режим підвищеної таємничості у футболістів "Ліверпуля". Відразу до трапу літака подали автобус.

Вболівальники і журналісти чекали футболістів, щоб побачити їх зблизька і поспілкуватися, однак це не вдалося. Команда була далеко від паркану. Лише здалеку можна було стати свідками, як вони виходять з літака і сідають в автобус. Тому пощастило тільки прикордонникам - команді вручили коровай та квіти.

Автобус в оточенні поліції, охорони виїхав з території аеропорту і поїхав до готелю "Інтерконтиненталь". Когось розгледіти не вдалося, адже вікна заклеєні символікою "Ліверпуля".

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Україну також мають відвідати від 30 до 70 тисяч фанатів "Ліверпуля". Тільки в день фінального матчу, 26 травня, в аеропорту "Київ" повинні були приземлитися 30 чартерних рейсів з англійського Ліверпуля.

Тим часом деякі фанати "Ліверпуля" по 5-10 годин чекали свою команду біля готелю "Інтерконтиненталь" у Києві. Там зібралося близько 100 чоловік.

Не відстають і фанати "Реала". Близько 100 вболівальників зібралися під вікнами їхнього готелі - проте, гравці вийшли без емоцій і швидко пройшли в готель.

Як повідомляв УНІАН, вирішальний матч найпрестижнішого єврокубка пройжет на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.