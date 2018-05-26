У Харкові випустили 350 військових льотчиків (фото)

Вже наступного тижня хлопці та дівчата прибудуть до нових місць служби і в новій ролі продовжать захищати Україну.

У Харкові на Меморіалі Слави відбулася церемонія випуску близько 350 молодих офіцерів, які закінчили навчання в університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Про це Depo.Харків повідомили у регіональному медіа-центрі Міноборони України.

Так, шість випускників завершили навчання з золотою медаллю та ще 13 із дипломом з відзнакою. Також серед молодих офіцерів було 10 осіб із досвідом участі в антитерористичній операції на Сході України. Майже третина від усіх є продовжувачами військових династій, а 50 стали армійцями у третьому поколінні.

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"Навічно залишилися в бойовому строю 28 випускників ХНУПС, які поклали життя за мирне небо. Новому ж поколінню офіцерів щиро зичу міцного здоров'я та службових досягнень в ім'я України", - зауважив командувач Повітряних Сил України Сергій Дроздов.

Представник православного духовенства благословим молодих воїнів на службу і побажав всіляких гараздів.

Вже наступного тижня хлопці та дівчата прибудуть до нових місць служби і в новій ролі продовжать захищати Україну.