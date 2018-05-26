"Всевидяче око" - поліція нашпигувала центр Києва новітніми камерами для безпеки фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Ситуація в центрі столиці моніториться в режимі онлайн.

Рекордні 10 тис. поліцейських стежать за правопорядком в центрі столиці у всіх фан-зонах та поблизу стадіону. На безпеку центральної частини міста працюють 150 камер спостереження.

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В район "Олімпійського" стадіону з самого ранку пропускають тільки автівки місцевих жителів і автомобілі спеціальних служб. Поблизу готелю, де проживає команда "Ліверпуль", з'явилося "всевидяче око" - так поліцейські називають свій бусик, в якому змонтовано кілька відеокамер і моніторів, повідомляє ТСН. Система розпізнає обличчя, а комп'ютер звіряє їх з базою даних УЄФА – таким способом копи шукають агресивних ультрас. "Їх небагато, ведуть себе спокійно, але в будь-який момент, як ми бачили вчора ввечері, настрій вболівальників може раптово змінюватися. І в радості може зламати парасольку чи вирвати вазон", - пояснює керівник управління зв'язку та телекомунікацій поліції Києва Сергій Магдій.

Співробітники моніторингового залу уважно вдивляються в свої монітори, вони відстежують ситуацію в центрі столиці в режимі онлайн. "У центрі міста у нас відсутні мертві зони, як такі. Святкова атмосфера", - каже директор наглядового центру Микола Піхтін. За допомогою камер поліцейським вже вдалося розкрити кілька правопорушень – крадіжки та дрібне хуліганство. У штабі налаштовані серйозніше – там працюють співробітники спецслужб, поліцейські і представники УЄФА, ситуацію не тільки ретельно моніторять, але і прораховують її розвиток наперед.

На очах у журналістів експерти зауважують на моніторах крадіжку прапорів. Поки в штабі продовжуютьвідстежувати групу порушників, до них вже мчить наряд патрульних. Поліцейські зізнаються, що якби всі злочини були такими – було б дуже непогано. Усе найгарячіше очікують ввечері і вночі. Вже в неділю, на думку правоохоронців, працювати буде значно легше.