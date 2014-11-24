Викладач зі Львова виграв суд щодо скасування російськомовної сторінки в паспорті

Викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Святослав Літинський виграв суд щодо скасування російськомовної сторінки в українському паспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Львівський окружний адміністративний суд.

Львів'янин подав до суду на Державну міграційну службу з вимогою прибрати другу сторінку українського паспорту, яка дублює інформацію про громадянина російською мовою.

Сам Літинський про рішення суду на свою користь повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook: „Ура! Суд задовольнив мою вимогу”.

Викладач 8 вересня 2014 р. звернувся із заявою у Франківський районний відділ міста Львова Державної міграційної служби України із заявою в якій вказав, що „згідно із Законом „Про засади державної мовної політики” та Закону України „Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують її особу чи спеціальний статус”, для реалізації мого права закріпленого законами, прошу видати мені паспорт громадянина України лише українською та, за можливістю, англійською мовами”.

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У листопаді львів'янин подав позов до суду на Державну міграційну службу, оскільки його не влаштовує друга сторінка його українського паспорта, де вся офіційна інформація громадянина продубльована російською мовою.

Літинський вимагав в Державної міграційної служби, аби вони дотрималися Закону „Про засади державної мовної політики” і видалили дубляж російською.

У Головному управлінні Державної міграційної служби кореспонденту УНІАН повідомили, що відомство подаватиме апеляцію на вирок суду, а також зазначили, що міграційна служба не може виконати таке рішення суду, оскільки законом не передбачено механізмів його виконання.