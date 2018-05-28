Російський суд оголосить вирок Сущенку 4 червня - Фейгін

Обвинувачення попросило засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

Російський суд оголосить вирок звинуваченому в шпигунстві українському журналісту Роману Сущенку 4 червня.

Про це повідомив у Twitter громадський захисник Сущенка Марк Фейгін.

«Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, в ході дебатів сторін на засіданні Московського міського суду у справі Сущенка обвинувачення попросило засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки й звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті. Того ж дня йому продовжили строк тримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката.