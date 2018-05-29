У ЗНО з іноземних мов взяли участь майже 3 тисячі абітурієнтів
У зовнішньому незалежному оцінюванні з французької, іспанської та німецької мов взяли участь 2749 абітурієнтів.
Про це повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.
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"Згідно з інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з іспанської мови взяли 140 осіб, що становить 79,5 % від загальної кількості зареєстрованих, із французької — 567 осіб (91 % від кількості зареєстрованих), з німецької — 2042 особи (86,5 % від загальної кількості зареєстрованих)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за проведенням тестування з іноземних мов стежили понад 700 осіб, 4 громадських спостерігача контролювали дотримання процедури тестування.
Як повідомляв УНІАН, понад 40% українців підтримали рішення не проводити зовнішнє незалежне оцінювання з предмету "Російська мова".