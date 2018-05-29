Понад 40% українців підтримують рішення не проводити ЗНО з російської мови – опитування

Водночас 47% громадян підтримують ідею запровадити обов’язкове тестування з предмету "Іноземна мова".

Понад 40% українців підтримують рішення не проводити зовнішнє незалежне оцінювання з предмету "Російська мова".

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування "Динаміка ставлення українців до ЗНО", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження, 41% респондентів підтримують рішення не проводити з 2018 року ЗНО з предмету "Російська мова", 35% - проти такої ініціативи, ще чверть - не визначились.

Найбільшу підтримку дане рішення знайшло серед мешканців західних областей, жителів сіл, молоді (до 25 років), заможніших громадян, а також тих, хто в цілому підтримує ЗНО та мав досвід його складання або чиї діти планують вступ до вишів найближчим часом, зазначили соціологи.

"У свою чергу, найбільше опонентів на сході та півдні країни, серед найстарших та найбідніших осіб, а також тих, хто не підтримує і не складав ЗНО та чиї діти взагалі не вступатимуть до вузів найближчим часом", - йдеться у результатах опитування.

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При цьому майже половина (47%) респондентів підтримує ідею запровадити обов’язковий тест ЗНО з предмету "Іноземна мова". При цьому 27% опитаних висловилися проти, стільки ж - не визначились.

"Цікаво, що дана ідея більш популярна серед батьків вступників, міського населення та більш заможних громадян, аніж серед тих, чиї діти ще не вступатимуть, селян та бідніших", - зазначили соціологи.

Соціологічна група "Рейтинг" 3-8 травня проводила опитування серед населення України віком від 18 років. Вибіркова сукупність – 2 тис. респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції у січні 2018 року директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій поінформував, що з переліку предметів для проведення ЗНО 2018 року вилучено російську мову.