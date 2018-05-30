У Москві пройшла стихійна акція пам'яті вбитого журналіста Аркадія Бабченка (відео)

На сьогоднішній вечір також анонсовано кілька акцій в пам'ять про вбитого російського журналіста.

Після повідомлення про загибель російського журналіста Аркадія Бабченка в Москві біля меморіалу пам'яті політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту збиралися люди щоб вшанувати пам'ять Бабченка.

Кілька десятків людей принесли квіти, свічки і таблички з написами. Поліцейські попередили учасників акції про необхідність дотримуватися законів, повідомляє "Дождь".

На мосту Нємцова зараз ось так.



Фото: Вася Полонський / Дощ pic.twitter.com/cR8foF6k8E — Телеканал Дощ (@tvrain) 29 травня 2018 р.

Російський політик Дмитро Гудков анонсував, що сьогодні о 19:00 пройде акція пам'яті на Луб'янській площі. Аналогічна акція пройде в Санкт-Петербурзі біля Соловецького каменю. Ще одна акція в Москві пройде у центральному Будинку журналіста в 19:00.

Як повідомляв УНІАН, російський журналіст Аркадій Бабченко був убитий увечері 29 травня у своєму будинку в Києві. Невідомий вистрілив кілька разів в спину Бабченку, коли той входив в свою квартиру. Журналіста знайшла його дружина, яка в момент нападу була у ванній. Бабченко помер по дорозі в лікарню від вогнепальних поранень.

Читайте такожУ поліції повідомили, що вбитий Бабченко не звертався до них за охороною

Поліція порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Перший заступник голови Нацполіції опублікував фоторобот нападника.

Серед версій слідчі називають професійну діяльність Бабченка, однак також не виключають, що журналіста могли вбити за його громадянську позицію.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства Аркадія Бабченка.