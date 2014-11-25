Директор департаменту Мінрегіонрозвитку попався на хабарі

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що директор одного з департаментів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, діючи за попередньою змовою із заступником директора одного із публічних акціонерних товариств, вимагали неправомірну вигоду від головного енергетика сільськогосподарського підприємства на суму 20 тис. дол. за надання зазначеним міністерством листа-узгодження.

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18 листопада представник сільськогосподарського підприємства під час зустрічі із заступником директора ПАТ передав йому першу частину неправомірної вигоди на суму 5 тис. дол., а 24 листопада у службовому кабінеті вказаний керівник ПАТ отримав для себе та директора департаменту міністерства другу частину неправомірної вигоди на суму 15 тис. дол.

Зараз директор департаменту Мінрегіонрозвитку та заступник директора ПАТ затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За вказані дії їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

На даний час проводиться комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх фактичних обставин скоєного кримінального правопорушення.

В свою чергу віце-прем'єр Володимир Гройсман заявив, що так буде з кожним чиновником-хабарником.

«У кожного є шанс почати нове життя, - заявив Гройсман. - Новини про тих, хто цього не зрозумів, ми спостерігаємо і будемо спостерігати в подальшому у кримінальній хроніці».

Нагадаємо, у червні УНІАН повідомляв, що в Херсонській області на хабарі затримали двох високопоставлених міліціонерів.