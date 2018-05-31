Кличко озвучив суму, яку вболівальники залишили в готелях і ресторанах Києва у день фіналу ЛЧ

Мер зауважив, що після таких подій багато сміття залишається і в європейських містах.

Туристи і футбольні вболівальники у день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА заплатили в готелях і ресторанах Києва близько 50 мільйонів гривень.

Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми все, що могли, зробили. Всі, хто до нас приїхав, були вражені та задоволені. Кияни, думаю, теж задоволені. Лише в день проведення фіналу гості міста залишили у кафе, ресторанах та готелях близько 50 млн гривень», - сказав він.

Кличко додав, що президент УЄФА Александр Чеферін дав високу оцінку Києву в підготовці і проведенні фіналу Ліги чемпіонів і заявив, що, як мінімум, половина людей, які відвідали місто, приїдуть знову.

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Високу оцінку, за словами Кличка, отримали й комунальні служби, які швидко прибрали сміття у місцях масового перебування фанів футболу. «Скажімо, в парку імені Шевченка, в центрі столиці, було містечко збору фанів «Ліверпуля». Звечора там лежали кучугури сміття, які вже на ранок прибрали. Я можу сказати як людина, яка провела багато часу за кордоном, що нічого надзвичайного не відбувалося. Така ж ситуація і в Амстердамі, і в Гамбурзі, і в Берліні під час подібних подій. Коли велике скупчення людей, на жаль, виникають такі ситуації, що багато сміття. Але це вже завдання комунальних служб - усе швидко прибрати. Ми впоралися», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між англійським клубом «Ліверпуль» та іспанським клубом «Реал Мадрид», у якому з рахунком 1:3 переміг мадридський клуб.

За даними КМДА, фінал Ліги чемпіонів УЄФА відвідали 30,5 тис. іноземних учасників та вболівальників. Водночас туристично-інформаційні центри, які працювали у місті та в аеропортах, повідомили, що в період з 24 по 28 травня Київ відвідали біля 30 тис. вітчизняних туристів.

Комунальниками вивезено більш як 4 тисячі кубів сміття з офіційних фан-зон фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були облаштовані на Хрещатику та на Контрактовій площі, а також з місць збору вболівальників «Meeting points» - біля парку Тараса Шевченка та палацу «Україна».