Повернення з пекла: ротація "кіборгів" у найгарячішій точці України (фоторепортаж)

Днями з Донецького аеропорту з двотижневої вахти повернулися десантники Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади, "кіборги" - так їх назвали бойовики за стійкість.

Читайте такожЯк "кіборги" обігріваються і готують їжу в терміналі аеропорту (фоторепортаж)

Найбільша небезпека у Донецькому аеропорту - це не сама оборона споруди, а дорога туди і назад, передає спеціальний кореспондент "Голосу України", який побував у зоні АТО.

Дорога триває 10-15 хвилин в один кінець. Їхати доводиться темним відкритим простором без можливості маневру, тому що все навколо заміновано.