Повернення з пекла: ротація "кіборгів" у найгарячішій точці України (фоторепортаж)
18:02, 25 листопада 2014Суспільство
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По рації доповіли командиру: всі виїхали, всі живі. Колону обстрілювали, в одному БТРі бойовики пробили два колеса.
В аеропорту "Донецьк" відбулася ротація / Голос України
Днями з Донецького аеропорту з двотижневої вахти повернулися десантники Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади, "кіборги" - так їх назвали бойовики за стійкість.
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Найбільша небезпека у Донецькому аеропорту - це не сама оборона споруди, а дорога туди і назад, передає спеціальний кореспондент "Голосу України", який побував у зоні АТО.
Дорога триває 10-15 хвилин в один кінець. Їхати доводиться темним відкритим простором без можливості маневру, тому що все навколо заміновано.
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