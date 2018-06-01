"Мені кінець": Луценко розповів про реакцію Германа на те, що Бабченко живий

Генпрокурор зазначив, що спочатку Герман подумав, що його затримали через справу про торгівлю зброєю.

Генпрокурор Юрій Луценко в ефірі розповів про реакцію підозрюваного в організації "вбивства" Аркадія Бабченка Бориса Германа на інформацію про те, що журналіст живий.

Про це Луценко розповів в єфірі "Радіо НВ". Він зазначив, що спочатку Герман подумав, що його затримали через справу про торгівлю зброєю.

"Коли пана Германа затримали на вулиці, потім доставили у відповідне місце, довго чекали його адвокатів. Але адвокати приїхали, вони так спокійненько підійшли: "Ну що, як завжди по торгівлі зброєю?". Тому що пан Герман має кілька справ - відкритих, закритих - по торгівлі зброєю. Він каже: "Ну так, звичайно, по торгівлі зброєю". Він (адвокат - ред.) говорить: "Вибач, затрималися, бо там такий дурдом - журналіст, якого вбили виявився живий". І тут пан Герман біліє, каже: "Мені кінець", - розповів генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

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В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні Служба безпеки України заявила про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

У свою чергу, генпрокурор заявив, що слідство отримало список з 47 осіб, серед яких відомі українські та колишні російські журналісти, які могли бути наступними жертвами терористів.