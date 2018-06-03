Українців закликали бути обережними на водоймах: ДСНС оприлюднила "красномовну статистику"
З початку року в Україні більше 300 людей загинули на водоймах.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, повідомляється, що купальний сезон у розпалі і «не всі українці дотримуються правил безпечної поведінки на воді, про що свідчить красномовна статистика: більше 300 загиблих на водоймах з початку року, з них тільки впродовж травня — 118 випадків».
Фахівці Служби порятунку зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами елементарних правил безпечної поведінки, зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
«Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми», - повідомляє ДСНС.