Українців закликали бути обережними на водоймах: ДСНС оприлюднила "красномовну статистику"

З початку року в Україні на водоймах загинули понад 300 людей, з них тільки впродовж травня — 118 випадків.

З початку року в Україні більше 300 людей загинули на водоймах.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, повідомляється, що купальний сезон у розпалі і «не всі українці дотримуються правил безпечної поведінки на воді, про що свідчить красномовна статистика: більше 300 загиблих на водоймах з початку року, з них тільки впродовж травня — 118 випадків».

Фахівці Служби порятунку зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами елементарних правил безпечної поведінки, зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

«Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми», - повідомляє ДСНС.