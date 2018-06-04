Померла ще одна постраждала у ДТП на "дорозі смерті" в Одесі

У зв'язку з цим поліція планує перекваліфікувати кримінальне провадження, відкрите за фактом ДТП. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

В Одесі померла жінка, травмована в результаті ДТП на Тирасполському шосе, в якому ввечері 2 червня загинула малолітня дитина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 20-річна потерпіла померла в лікарні. Інформація про це в поліцію надійшла сьогодні.

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У главку додали, що в зв'язку з цим кримінальне провадження, відкрите за фактом ДТП, буде перекваліфіковано. Зокрема, з ч. 2 ст. 286 на ч. 3 цієї самої статті Кримінального кодексу України. Остання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зазначається, що потерпілу було доставлено у вкрай тяжкому стані.

За деякими даними, вона була нареченою дядька загиблої дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 червня в Одесі на Тирасполському шосе автомобіль Toyota, за кермом якого перебувала 68-річна жінка, скоїв наїзд на пішоходів. У результаті ДТП загинула дитина, 2015 року народження, молоду жінку з травмами госпіталізували. Спочатку поліція повідомляла, що це мати загиблої дівчинки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водія затримали.

Сьогодні в Одесі місцеві жителі перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити світлофор на місці, де загинула малолітня дівчинка.

Сьогодні вранці одесити заблокували "дорогу смерті", де напередодні загинула 4-річна дівчинка.