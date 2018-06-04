Померла ще одна постраждала у ДТП на "дорозі смерті" в Одесі
В Одесі померла жінка, травмована в результаті ДТП на Тирасполському шосе, в якому ввечері 2 червня загинула малолітня дитина.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 20-річна потерпіла померла в лікарні. Інформація про це в поліцію надійшла сьогодні.
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У главку додали, що в зв'язку з цим кримінальне провадження, відкрите за фактом ДТП, буде перекваліфіковано. Зокрема, з ч. 2 ст. 286 на ч. 3 цієї самої статті Кримінального кодексу України. Остання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Зазначається, що потерпілу було доставлено у вкрай тяжкому стані.
За деякими даними, вона була нареченою дядька загиблої дівчинки.
Як повідомляв УНІАН, увечері 2 червня в Одесі на Тирасполському шосе автомобіль Toyota, за кермом якого перебувала 68-річна жінка, скоїв наїзд на пішоходів. У результаті ДТП загинула дитина, 2015 року народження, молоду жінку з травмами госпіталізували. Спочатку поліція повідомляла, що це мати загиблої дівчинки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водія затримали.
Сьогодні в Одесі місцеві жителі перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити світлофор на місці, де загинула малолітня дівчинка.
Сьогодні вранці одесити заблокували "дорогу смерті", де напередодні загинула 4-річна дівчинка.