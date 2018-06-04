Одесити вранці заблокували "дорогу смерті", де напередодні загинула 4-річна дівчинка (фото, відео)

На нерегульованому пішохідному переході, де в суботу збили дівчинку, встановлений лише попереджувальний світлофор, на якому горять два жовтих сигнали.

В Одесі протестувальники перекрили шосе, вимагаючи встановити світлофор в місці загибелі малолітньої дівчинки під час ДТП 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, з раннього ранку близько 80 осіб перекривають Тираспольське шосе в районі біопарку, де в суботу ввечері іномарка смертельно травмувала дитину, а жінку, яка була із дитиною, госпіталізовано у тяжкому стані.

Люди безперервно ходять по пішохідному переходу. Рух автотранспорту заблоковано. У зв'язку з перекриттям дороги, яка в цьому напрямку є основною, екіпажі патрульної поліції регулюють потоки автомобілів.

За словами протестувальників, ця ділянка є проблемною. Тривалий час неможливо перейти проїжджу частину, оскільки пішохідний перехід не регулюється (миготливий жовтий сигнал світлофора). В результаті, водії не пропускають пішоходів і тут часто трапляються ДТП.

До місця загибелі дитини люди несуть іграшки та квіти.

Як уточнили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, дівчинку, 2015 року народження, несла 20-річна жінка - близька знайома родини. В результаті наїзду вона дістала тяжкі травми. НП сталася в присутності матері дитини, якій стало зле. На місці події їй було надано медичну допомогу. За непідтвердженими даними, жінку госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліція почала розслідування за фактом наїзду на пішоходів, під час якого 2 червня загинула малолітня дитина. Зокрема, 2 червня о 19.15 на Тираспольському шосе автомобіль Toyota смертельно травмував дитину, 2015 року народження, і молоду жінку. Спочатку поліція повідомляла, що це - мати дівчинки.

Попередня причина трагедії - осліплення 68-річної жінки-водія сонячним світлом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водія затримали.