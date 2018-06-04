В РФ заблокували переказ на рахунок Гриба коштів для ліків – батько ув'язненого

Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла Гриба. Його батько такі дії назвав «знущанням».

В Російській Федерації заблокували переказ коштів на рахунок незаконно ув'язненого українця Павла Гриба, необхідних йому для закупівлі ліків та продуктів харчування.

Про це повідомив батько ув’язненого юнака Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

"Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла", - написав він і зазначив, що про це стало відомо після відвідування в’язня українськими консулами в СІЗО-5 Краснодара минулого тижня.

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"Довго ми вимагали від адміністрації СІЗО дозволити Павлу купувати (за власні кошти) життєво необхідні ліки та продукти харчування. І ось новий "хід" російської сторони. Іншого слова, як знущання важко підібрати. Як витримає хворий організм, після 9,5 місяців утримання, відсутність ліків і звичайної чистої питної води (купується в СІЗО) - не відомо", - заявив Гриб.

Проте, наголосив він, боротьба продовжується.

Як повідомляв УНІАН, про затримання 19-річного Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

29 квітня 2018 року Жовтневий райсуд Краснодара продовжив Павлу термін перебування в СІЗО ще на два місяці - до 4 липня.