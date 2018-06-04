Український ведучий залишив популярний гостросоціальний телепроект (фото)

Сам Карпачов розповів, що багато віддав програмі "Один за всіх", а тепер хоче присвятити час родині та власній справі.

Ведучий проекту "Один за всіх" на телеканалі СТБ Дмитро Карпачов залишив шоу. У цьому він зізнався після фінального випуску проекту, в якому пропрацював шість років.

Карпачов був експертом та ведучим всіх гостросоціальних проектів і сімейних реаліті каналу: «Правила життя», «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Врятуйте нашу сім'ю», пост-шоу «Доньки-матері», «Вагітна у 16», «Один за всіх», передає прес-служба СТБ.

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"Я гордий тим, що шість років був частиною проекту «Один за всіх» і допомагав домагатися справедливості. Я багато віддав цій програмі і тепер хочу присвятити час родині і власній справі. Я вдячний команді проекту і знаю, що вона вже працює над тим, щоб в новому сезоні ви побачили не менш важливі та резонансні історії", - зізнався Дмитро.

Відомо, що команда проекту тепло розпрощалася з телеведучим, який провів понад сотню випусків шоу.

"Діма допомагав героям проекту домагатися правди і притягати винних до відповідальності. Проект не замислювався як авторський, але завдяки Дімі став важливим для мільйонів телеглядачів і для героїв програми, які їхали за справедливістю до Карпачову. Діма — великий професіонал, і я впевнена, яким би новим справою він не зайнявся, все вийде на найвищому рівні", - розповіла керівник творчого об'єднання, що створює «Один за всіх», Наталя Франчук.

Зараз на каналі думають над кандидатурою нового ведучого або ведучої.

Як повідомляв УНІАН, Сніжана Єгорова заявила, що звільнилася з телеканалу "Прямий". На такий крок вона зважилася після того, як в ефірі передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування.