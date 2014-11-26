В СБУ заявили, що бойовики мають намір використовувати іноземних журналістів, як "живий щит"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу радник голови СБУ Маркіян Лубківський журналістам.

"У нас є достовірна інформація про спроби бойовиків "ДНР" та "ЛНР" використовувати ресурси західних ЗМІ для провокації антиукраїнських настроїв", - сказав він.

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Він зазначив, що, за наявною інформацією, бойовики мають намір використовувати запрошених ними іноземних журналістів як «живий щит», виводячи їх на позиції і здійснюючи обстріл позицій українських військових для того, щоб викликати вогонь у відповідь.

"Вони (бойовики) зацікавлені в тому, щоб західні журналісти були поранені або вбиті, щоб показати негативно українських військових", - зазначив Лубківський.

Причому, звертаючись до іноземних журналістів, Лубківський зазначив, що їх проникнення в Україну через неконтрольовані прикордонні ділянки незаконне, загрожує їхньому життю, а також у подальшому може спричинити заборону на в'їзд в Україну небажаним особам.

Раніше в СБУ повідомляли, що в полоні у бойовиків перебувають понад 300 українських військових і 2 журналісти.