У Сумах за допомогою генератора випадкових чисел серед ветеранів АТО розподілили більше 250 земельних ділянок

Це перший випадок в Україні, коли земельні ділянки розподіляють таким чином.

У Сумах 7 червня за допомогою генератора випадкових чисел серед ветеранів антитерористичної операції розподілили 251 земельну ділянку площею 0,08 гектара кожна.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку процедури Сумський міський голова Олександр Лисенко зазначив, що міськрада ще в 2014 році ухвалила рішення щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками, які знаходяться в межах міста.

Для цього в Сумах провели інвентаризацію всіх вільних наділів, сформували відповідний реєстр та розробили детальний план територій, де планували виділяти земельні ділянки даній категорії містян. При наданні земельних ділянок у східній частині Сум вирішили застосувати випадковий електронний розподіл, аби забезпечити ще більшу прозорість цього процесу.

«Процес виділення землі учасникам АТО став іще прозорішим. Знаю, що всі ви цього прагнули і на засіданні Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО ухвалили рішення про те, що земельні ділянки мають розподілятись саме таким шляхом. Ми вам у цьому всіляко сприяємо і тому впроваджуємо випадковий електронний розподіл», – наголосив Олександр Лисенко, звертаючись до присутніх.

Загалом на 251 земельну ділянку претендували 403 особи. Кожний претендент попередньо подав необхідний пакет документів і пройшов погодження Ради учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО при міському голові. Кому саме дістанеться та чи інша ділянка, визначали за допомогою генератора випадкових чисел. Розмір кожного наділу – 0,08 га.

Голова Ради учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО при міському голові Андрій Тимофієв зауважив, що це перший випадок в Україні, коли земельні ділянки розподіляють таким чином. У свою чергу учасник бойових дій Віктор Коваленко подякував керівництву міста за сприяння в отриманні учасниками АТО земельних ділянок.