В Одесі попрощалися з відомим кінорежисером Кірою Муратовою (фото)

Офіційній церемонії не було - таким було побажання Муратової, висловлене за життя.

В Одесі сьогодні попрощалися з відомим українським кінорежисером Кірою Муратовою.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері в приміщенні Одеської кіностудії пройшов вечір пам'яті Муратової.

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У приміщенні встановлено портрет кінорежисера, біля нього - квіти. На екрані демонструють беззвучні кадри з фільмів Муратової, грає оркестр. Промов ніхто не виголошував, для бажаючих висловитися в письмовому вигляді є «книга пам'яті».

Вдень на одному з міських кладовищ відбулося прощання, на якому були присутні винятково родичі та найближчі люди.

Офіційної церемонії не було. Як пояснили в Одеському відділенні Спілки кінематографістів України, таким було побажання Муратової, висловлене за життя. Тіло буде піддано кремації.

За словами людини з близького оточення режисера, вона померла внаслідок тяжкої хвороби. Попрощатися з Муратовою прибула актриса Рената Литвинова.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня на 84 році життя померла відомий український режисер Кіра Муратова.

Довідка УНІАН. Муратова народилася в місті Сороки (Бессарабія) 5 листопада 1934 року. Жила і працювала в Одесі.

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Є режисером фільмів «Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Серед сірих каменів», «Другорядні люди», «Настроювач», «Вічне повернення» і багатьох інших.

Її роботи неодноразово отримували нагороди на міжнародних кінофестивалях, зокрема, у номінаціях «Кращий ігровий фільм», «Краща режисура» та ін. Наприклад, фільм «Астенічний синдром» у 1990 році отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю.

Муратова нагороджена орденом Ярослава Мудрого, удостоєна Державною премією ім. Олександра Довженка за значний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва та ін.

Відкрито висловилася на підтримку Євромайдану. У зв'язку з бойовими діями на Донбасі заявила, що не бажає залишатися «над сутичкою» і стає на бік України.