"Київпастранс" пригрозив "зайцям" регулярними рейдами контролерів спільно з поліцією

"Київпастранс" посилює контроль за оплатою проїзду в автобусах, тролейбусах і трамваях.

У столичному громадському транспорті з цього тижня контролери регулярно здійснюватимуть рейди з поліцейськими.

Як повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс", працівники Служби організації збору та обліку виручки підприємства спільно з поліцейськими починають спільні рейди.

"Як вже стає зрозумілим, мета рейду – перевірка пасажирів наземного громадського транспорту на наявність проїзних квитків та чинність документів, які дають право на пільговий проїзд у транспорті. Починаючи з цього тижня, такі перевірки проводитимуться регулярно. При цьому кожного разу змінюватимуться маршрути та час перевірок", - зазначається у повідомленні.

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У "Київпастрансі" сподіваються, що спільні рейди зменшать кількість "зайців" та захистять працівників підприємства від агресивних дій пасажирів, які відмовляються платити за проїзд.

"Ми закликаємо киян та гостей столиці бути свідомими та своєчасно оплачувати за проїзд, задля уникнення таких негативних ситуацій", - зазначив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва планує з 14 липня удвічі – до 8 грн - підвищити вартість поїздки у наземному громадському транспорті та метрополітені. Передбачається, що пасажири, які користуватимуться проїзними квитками і безконтактними картками, при їх поповненні сплачуватимуть за одну поїздку від 6 грн 30 коп.

При цьому у "Київпастрансі" заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд міською електричкою на 2018 рік становить 15,47 грн, іншим наземним транспортом (трамваєм, тролейбусом, автобусом) - 8,77 грн.