Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою обвинувачених у масових заворушеннях 2 травня в Одесі

22:42, 27 листопада 2014
Суспільство
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В Одесі суд продовжив на два місяці утримання під вартою обвинувачених у масових заворушеннях 2 травня, що призвело до загибелі 48 осіб.

/ УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення Приморський районний суд ухвалив сьогодні, 27 листопада. Всього у справі проходять як обвинувачені 21 особа - представники проросійських організацій: «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» і т. д. З них - 10 осіб утримуються в СІЗО, до решти застосована інша міра запобіжного заходу.

Під час сьогоднішніх слухань один з обвинувачених (громадянин Росії) вимагав дати відвід судовій колегії, яка розглядає виробництво (головуючий Анатолій Дерус). Однак колегія відведення відхилила.

У залі було занадто мало місця - на перше засідання прийшло багато людей, в тому числі соратники фігурантів.

Наступне засідання має відбутися на початку грудня.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді колегія суддів під головуванням Анатолія Деруса почала слухання кримінальної виробництва щодо подій 2 травня.

У числі підсудних 2 громадянина РФ. В даний час фігуранти судового розгляду - представники проросійських організацій: «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» і т. д., які брали участь у заворушеннях в центрі міста. Матеріали щодо євромайданівців, затриманих за підозрою в участі масових заворушень, виділено в окреме провадження. Аналогічно - всі матеріали щодо подій, що мали місце на Куликовому полі і в Будинку профспілок.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Декількох активістів відразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якого також загинули люди. Всього за медичною допомогою звернулися понад 200 постраждалих, загинуло 48 осіб.

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