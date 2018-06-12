Наслідки окупації: головна водна артерія анексованого Криму перетворюється на сміттєзвалище (фото)

Місцеві дачники і садівники розповіли, що після того, як вода перестала надходити з материкової України по каналу, сади без поливу всихають, а дачні кооперативи приходять в запустіння.

Ділянка Північно-Кримського каналу на північній околиці Армянська в анексованому Криму густо заросла очеретом і чагарником і перетворюється на сміттєзвалище.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Місцеві дачники і садівники розповіли, що після того, як вода перестала надходити з материкової України по каналу, сади без поливу всихають, дачні кооперативи приходять в запустіння, жителі Армянська все менше працюють на дачних ділянках.

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«Вода була – було все, був порядок. Цвіли сади, вистачало овочів, вистачало фруктів, а зараз вода тільки у приватному секторі, то – там питною водою люди поливають. Це теж не діло», – обурюється один з місцевих жителів.

Зовсім без питної води Армянськ не залишився. Її по трубопроводу подають з двох прилеглих артезіанських свердловин, але вода в них вичерпується, скаржаться дачники.

Як повідомляв УНІАН, кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.