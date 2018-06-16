Адвокат: політв’язень Балух часто зазнає "всіляких принижень" з боку адміністрації СІЗО

Наступного тижня захист Балуха має намір звернутись до наглядової прокуратури зі скаргою на дії адміністрації СІЗО.

Адміністрація СІЗО щодня здійснює провокації стосовно українського активіста Володимира Балуха.

Про це в коментарі «112 Україна» повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

Вона підкреслила, що адміністрація СІЗО не бажає вивозити його до цивільної лікарні для надання йому медичної допомоги.

Читайте такожЄвропарламент закликав РФ негайно звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів

«Він більше не довіряє ні адміністрації СІЗО, ні місцевим лікарям... Адміністрація налаштована досить агресивно. Щодня відбуваються провокації стосовно Балуха. У його камері проводяться обшуки, він піддається всіляким приниженням з боку адміністрації, тому я думаю, що ситуацію переламати зараз може лише наглядова прокуратура. Ми маємо намір звернутись зі скаргою наступного тижня до наглядової прокуратури на дії адміністрації СІЗО», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українському активісту Балуху стало погано із серцем під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).

Його адвокат Дінзе повідомила, що стан українського активіста погіршився, він відчуває постійні болі в області грудної клітки.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.