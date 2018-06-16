МЗС висловило протест Росії через недопуск Денісової у російську в’язницю до Карпюка

Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца зазначила, що РФ порушила попередні домовленості.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через недопуск уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової у в’язницю до незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

«РФ продовжує свою «гру». Попри домовленості, Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу», - написала Беца.

РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест,вимагаємо доступу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 16, 2018

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

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13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили.

Сьогодні, 16 червня, український омбудсмен поїхала у в’язницю у місто Володимир, де утримується Карпюк. Однак начальник виправного закладу повідомив, що зараз зустріч Денісової із Карпюком неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи. Водночас він запевнив, що заяву щодо відвідування нею незаконно засудженого українця почнуть розглядати на початку тижня.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.