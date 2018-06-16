Українського омбудсмена не пустили у російську в’язницю до Карпюка

Начальник виправного закладу повідомив, що зараз зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової із Миколою Карпюком неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи. Водночас він запевнив, що заяву щодо відвідування нею незаконно засудженого українця почнуть розглядати на початку тижня.

Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у відвідуванні незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у місті Володимир.

Про це повідомляється на сторінці омбудсмена у Facebook.

«Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи. Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подання заяви. Втім керівник установи запевнив мене, що мою заяву почнуть розглядати вже на початку тижня», - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили. Також уповноважений Верховної Ради з прав людини заявила, що переговори з російською стороною з приводу моніторингових візитів на території РФ зайшли в глухий кут.

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Того ж дня Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві в понеділок, 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених, яких тримають у Росії і Україні.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.