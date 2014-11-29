Бойовики 16 разів обстріляли міста і села на Донбасі, загинув мирний житель

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, також надійшла інформація про загибель одного мирного жителя.

Читайте такожШтаб АТО: Бойовики обстріляли українські позиції 38 разів та знову атакували аеропорт"Українські артилеристи, для захисту мирних мешканців Донбасу від бандитських посягань на їхні життя, нанесла 27 вогневих ударів по місцях, звідки вівся вогонь по населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога уточнюються, додали у штабі.