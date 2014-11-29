"Ніч пам'яті" на Майдані: в центрі столиці поступово збираються учасники акції (відео)

"Ніч пам'яті" сьогодні влаштують на Майдані з нагоди річниці жорстокого розгону "Беркутом" активістів Євромайдану.

Рік тому саме в ніч проти 30 листопада біля стели Незалежності перебувало всього кілька сотень переважно студентів. Розгін переріс у криваве побоїще, йдеться в сюжеті ТСН.

Те побоїще, яке влаштував "Беркут" проти мирних студентів, стало початком національного спротиву. Спротив не проти відмови підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС, а проти жорстокого ставлення тодішньої влади до мирних громадян.

Як повідомляє кореспондент телеканалу з центру столиці, акція сьогодні розпочнеться о 23.30. Хоча вже зараз люди поступово збираються. Дехто планує провести на Майдані цілу ніч. Як і тоді - погрітись біля бочок, випити теплого чаю, та, найголовніше, на відміну від тих подій, достояти до ранку. Продемонструвати, що народ переміг і більше не дозволить себе калічити.

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Тут сьогодні згадуватимуть і ділитимуться думками з приводу нинішніх подій в Україні. Участь у акції візьмуть відомі активісти, політики та журналісти: Анна Гопко, Мустафа Найєм, Руслана, Ігор Луценко. Також очікується скайп-зв'язок з Михайлом Саакашвілі та Андрієм Макаревичем.

Підтримують акцію і низка відомих українських гуртів. Словом, ніч обіцяє бути цікавою.

Завершиться все вранішним походом до Михайлівського собору, де побиті студенти знайшли прихисток від злочинців. Там о 7 ранку розпочнеться ранкова служба.