Попросив принести меню українською: з'явилася інша версія побиття підполковника в Маріуполі

16:39, 18 червня 2018
Суспільство
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З'явилася інша версія інциденту з підполковником / фото facebook.com/solomiia.bobrovska

Про це, коментуючи інцидент, заявив ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан. За його словами, молоді люди приїхали до закладу вже будучи добре напідпитку.

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Як розповів Чабан, компанія дійсно попросила меню українською, його не виявилося. "Після цього вони почали грубити персоналу, голосно нецензурно висловлюватися", - йдеться у його повідомленні.

З ними, продовжив ветеран АТО, спілкувалася керуюча закладу українською, просила припинити поводитися зухвало і порушувати громадський порядок. Після того, як вони не заспокоїлися, додав Чабан, їх попросили залишити заклад.

"Вже на вулиці молоді люди продовжували агресивно поводитися щодо охорони, після цього зав'язався конфлікт", - стверджує ветеран АТО.

Раніше екс-заступник голови Одеської ОДА Соломія Бобровська повідомила, що підполковнику Держприкордонслужби зламали щелепу в кафе Маріуполя нібито за прохання дати меню українською.

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Теги: #Маріуполь#побиття