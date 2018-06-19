Сутички під ВР: поліція затримала п'яного мітингувальника за напад на правоохоронця (відео)

Загалом від дій мітингувальників наразі постраждали три правоохоронця, у них легкі тілесні ушкодження.

Під час сутичок під Верховною Радою поліція затримала одного з мітингувальників, який напав на правоохоронця.

Як повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, затриманий перебуває у стані алкогольного сп'яніння, передає "Українська правда". Наразі чоловік перебуває у відділку поліції, йому інкримінують статтю 345 Кримінального кодексу (нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції).

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"Крім того був проведений тест і виявлено, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, приблизно 1 проміле. Йому буде надана правова допомога, якщо знадобиться, і якщо знадобиться, то і медична допомога", - сказав Крищенко.

За словами Крищенко, наразі від дій мітингувальників постраждали три правоохоронця, у них легкі тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі Верховної Ради розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбулась колотнеча.

Голова Конфедерації вільних профспілок та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».