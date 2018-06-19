Поет, який відчував душу України: в мережі тужать за Іваном Драчем

Помер видатний український поет Іван Драч. Як повідомив кінокритик Сергій Тримбач на своїй Facebook-сторінці, Іван Федорович помер у Феофанії після важкої хвороби.

Він додав, що Іван Драч заповів поховати його в рідному селі, Тележинцях, поруч з могилою сина Максима.

Творчий шлях Іван Драч почав у період "хрущовської відлиги". Дебютував у 1961 році, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці". В наступному році став членом Спілки письменників України. Іван Драч автор багатьох поетичних збірок.

У мережі сумують по великому письменнику.