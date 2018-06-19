Суспільний резонанс не допоможе: Кремль розгляне питання помилування Сенцова лише на його особисте прохання

Раніше в Кремлі заявили, що незаконно засуджений в Росії Олег Сенцов не є «утримуваною особою».

У Кремлі заявили, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду у справі українського режисера Олега Сенцова, що набуло чинності, він повинен сам звернутися з проханням про помилування до президента РФ Володимира Путіна, після чого воно буде розглянуто.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи звернення російських громадських діячів до Путіна про помилування Сенцова.

Пєсков нагадав, що Путін неодноразово висловлював свою точку зору з цієї теми і відповідав на відповідні питання.

«Справа в тім, що резонанс громадський жодним чином не може вплинути, природно, на рішення суду Російської Федерації, яке набуло чинності. Це абсолютно різні виміри. Безумовно, ми бачили в пресі повідомлення про те, що в черговий раз ряд діячів культури виступили із закликом до президента Путіна», - сказав Пєсков.

«Але ви знаєте, що для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим, ось із цього потрібно виходити», - наголосив Пєсков.

Раніше в Кремлі заявили, що незаконно засуджений в Росії Олег Сенцов не є «утримуваним особою» і відмовилися відповідати, чому до нього не пускають Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов міститься в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. Його голодування триває вже більше місяця.