Суд виніс вирок у гучній справі про викрадення двомісячної дитини на Оболоні (відео)
Оболонський районний суд міста Києва оголосив вирок мешканці столиці, яка 20 жовтня 2017 року викрала двомісячну дитину з дитячого садка в Оболонському районі, призначивши їй покарання у вигляді обмеження волі терміном на два роки.
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Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва на сторінці Facebook, сторона обвинувачення просила суд призначити інше покарання - реальне позбавлення волі строком на два роки.
"Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочину та просила суд звільнити її від відбування покарання із встановленням іспитового строку. Державний обвинувач, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а також особу обвинуваченої, просив суд призначити їй покарання у вигляді реального позбавлення волі строком на два роки. Однак суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив зловмисницю до обмеження волі строком на два роки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після вивчення судового рішення місцева прокуратура вирішить питання про можливість внесення апеляційної скарги на вказаний вирок до Апеляційного суду Києва.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва було викрадено півторамісячну дівчинку, доки батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили, що дитину викрала жінка. Зловмисниця стежила за чоловіком з візочком, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали жінку і її співмешканця. Свій вчинок жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.
Тоді начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко заявив на брифінгу, що жінці загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення.