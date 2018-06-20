Суд виніс вирок у гучній справі про викрадення двомісячної дитини на Оболоні (відео)

Сторона обвинувачення просила суд призначити викрадачці дитини реальне позбавлення волі строком на два роки.

Оболонський районний суд міста Києва оголосив вирок мешканці столиці, яка 20 жовтня 2017 року викрала двомісячну дитину з дитячого садка в Оболонському районі, призначивши їй покарання у вигляді обмеження волі терміном на два роки.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва на сторінці Facebook, сторона обвинувачення просила суд призначити інше покарання - реальне позбавлення волі строком на два роки.

"Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочину та просила суд звільнити її від відбування покарання із встановленням іспитового строку. Державний обвинувач, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а також особу обвинуваченої, просив суд призначити їй покарання у вигляді реального позбавлення волі строком на два роки. Однак суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив зловмисницю до обмеження волі строком на два роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вивчення судового рішення місцева прокуратура вирішить питання про можливість внесення апеляційної скарги на вказаний вирок до Апеляційного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва було викрадено півторамісячну дівчинку, доки батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили, що дитину викрала жінка. Зловмисниця стежила за чоловіком з візочком, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали жінку і її співмешканця. Свій вчинок жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.

Тоді начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко заявив на брифінгу, що жінці загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення.