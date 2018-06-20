Сумують усім селом: рідні і знайомі розповіли, яким запам'ятають поета Івана Драча (відео)

19:25, 20 червня 2018
Суспільство
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На Київщині готуються провести поета в останню путь \ фото ternograd.te.ua

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На кладовищі наводять лад, сусіди прибирають у будинку, який родина письменника використовувала як дачу.

Рідним і знайомим він запам'ятався ще хлопчиком. Володимир Драч, племінник Івана Драча, каже що вірші писати дядько почав рано. 

На кладовищі є могила сина Івана Драча Максима, а поруч пусте місце, його поет залишив для себе.

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Теги: #похорон#Іван Драч