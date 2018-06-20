Сумують усім селом: рідні і знайомі розповіли, яким запам'ятають поета Івана Драча (відео)
19:25, 20 червня 2018Суспільство
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У селі Теліжинці готуються прощатися з Іваном Драчем. Односельчани прибирають на місцевому цвинтарі і тепло згадують поета.
На Київщині готуються провести поета в останню путь \ фото ternograd.te.ua
На батьківщині Івана Драча - в Теліжинцях, на Київщині, готуються провести поета і драматурга в останню путь.
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На кладовищі наводять лад, сусіди прибирають у будинку, який родина письменника використовувала як дачу.
Рідним і знайомим він запам'ятався ще хлопчиком. Володимир Драч, племінник Івана Драча, каже що вірші писати дядько почав рано.
На кладовищі є могила сина Івана Драча Максима, а поруч пусте місце, його поет залишив для себе.
Сумують усім селом: рідні та знайомі розповіли, яким запам'ятають відомого поета Івана Драча
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