ВООЗ: В Україні лише кожна третя дитина отримує повноцінну вакцинацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції у Києві голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Доріт Ніцін Калускі.

За її словами, «це питання національної безпеки».

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У свою чергу, заступник голови Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Рудігер Лухманн назвав позитивним те, що в Україні все більше людей розуміють необхідність вакцинації дітей. Він сказав: «Якщо у 2008 році лише 28% матерів підтримували ідею вакцинації в Україні, то станом на 2014 рік ця кількість сягає вже 72%».

За словами Лухманна, проблемним є те, що «в Україні менш як 50% дітей отримують вакцинацію від поліомієліту, а в певних регіонах такий показник становить менш як 40%».

«Ми намагаємося наразі укладати різноманітні договори з донорами для того, щоб отримати фінансування на закупівлю вакцин проти поліомієліту на суму близько 3 млн доларів», - повідомив Лухманн.

Він наголосив, що ЮНІСЕФ вітає «включення до коаліційної угоди умов закупівлі вакцини спільно з міжнародними партнерами та організаціями».

Як сказав Лухманн, ЮНІСЕФ «підтверджує свою готовність здійснювати та сприяти такій закупівлі у відповідь на відповідний запит від Міністерства охорони здоров’я для того, щоб врятувати життя і надати доступ до вакцинації дітям України».