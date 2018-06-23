У Харкові при спробі підірвати пам'ятник воїнам УПА за наказом спецслужб Росії затримали жінку

Зловмисниця входила до так званої військово-політичної групи «Харьковское движение сопротивления», що фінансується з РФ.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали жінку, яка за завданням спецслужб Росії намагалася підірвати пам'ятник воїнам Української повстанської армії.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники задокументували, що для вчинення низки терористичних актів на території регіону російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи «Харьковское движение сопротивления».

За даними СБУ, з 2014 року члени групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів українських патріотичних організацій та особистих транспортних засобів осіб, які входять до їх складу, проведенні розвідувальної діяльності та розповсюдженні серед мешканців Харкова матеріалів антиукраїнського, сепаратистського та екстремістського змісту.

Контррозвідники СБУ встановили, що з квітня 2018 року спецслужби РФ відновили фінансування діяльності ВПГ «ХДС» для проведення у Харкові терористичної діяльності. Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Сьогодні, 23 червня, вночі співробітники СБУ затримали зловмисницю під час закладання вибухівки під пам’ятний знак. У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання учасниці групи правоохоронці вилучили символіку терористичних організацій «Д/ЛНР».

Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу.

Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до організації та вчинення вказаного злочину.