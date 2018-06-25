Президент ПАРЄ засудив напад на табір ромів біля Львова

Мікеле Ніколетті наголосив, що винні у нападі не повинні уникнути відповідальності.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті засудив напад на табір ромів неподалік Львова.

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Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ. Зокрема, зазначається, що у зв'язку з нападом на ромську меншину біля Львова, в результаті якого один молодий чоловік загинув і ще кілька зазнали поранень, президент ПАРЄ був шокований та стривожений, він рішуче засудив цей «расистський напад».

Також Ніколетті висловив свої співчуття родині та близьким жертви.

«Президент ПАРЄ наполегливо закликав українську владу продемонструвати чіткий сигнал, що в Україні немає безкарності за такі жахливі насильницькі напади на ромську меншину», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами та ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка дістали тілесні ушкодження.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

В Україні останнім часом збільшилася кількість випадків нападів на табори ромів. Так, 23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники "Національної дружини" - табір на Лисій горі в Києві.