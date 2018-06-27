Російська акціоністка розповіла, як її затримали бойовики в Донецьку і жорстоко катували

Після побиття і знущань Ненашеву напоїли коньяком і запитали про Крим - вона відповіла "неправильно", після чого її душили і били головою об стіну.

Російська художниця та акціоністка Катрін Ненашева розповіла, як її затримали та катували в Україні на території, окупованій "ДНР". Про це вона написала у Facebook. Незабаром після публікації вона приховала пост через "море образ".

За словами Ненашевої, інцидент стався близько місяця тому. Їх із супутником, який побажав зберегти анонімність, затримали у центрі Донецька. Ненашева зазначила, що у поліцейських була її фотографія.

У них запитали, навіщо вони приїхали. "А приїхали ми, тому що частина родичів у мене з Горлівки, там похована бабуся, залишився будинок дідуся, з яким невідомо, що відбувається з початку війни. Це дуже важлива і особиста для мене історія. Але така версія нікого не влаштувала", - розповіла Ненашева.

За її словами, після допиту «люди в масках» наділи на них чорні мішки і наручники, посадили у вантажівку і відвезли в невідомому напрямку. Бити молодих людей почали у вантажівці. За словами Ненашевої, при кожному русі їх били по колінах і голові, а також погрожували смертю. Потім їх відвезли в будинок, де вже чекали п'яні чоловіки, які назвалися "контррозвідниками".

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«Побиття ногами, руками і чим завгодно тривали близько трьох годин. Засовувати пальці в рот, змушувати їсти, коли нудить, робити вигляд, що пісяєш на людину, коли вона у мішку - порівняно з загрозою проведення струму з внутрішнім органам такі тортури здавалися легким приколом», - розповіла Ненашева. Вона зазначила, що в якийсь момент до неї приставили заряджений пістолет.

За словами Ненашевої, один із катівників представився "офіцером" і поскаржився, що його "не приймають" ні в Росії, ні в Україні. Після цього її відвели до столу з їжею і напоями, налили склянку коньяку і змусили пити. Тоді її запитали про Крим. "На даний момент перебуває на території Російської Федерації", - відповіла художниця, після чого її "почали душити і бити головою об стіну".

Потім вона зустрілася зі своїм супутником. "Це був не він - його обличчя під різного роду патьоками і синцями абсолютно змінило форму, весь одяг був брудним, кросівки стоптані", - розповіла Ненашева.

Після цього молодих людей знову допитували. За словами Ненашевої, це тривало близько восьми годин. З ними говорили про політика Олексія Навального, художника Петра Павленського і мистецтво. При цьому ті, хто вели допит, були впевнені, що Ненашева з супутником - «злочинці та терористи» і приїхали «робити акцію на інавгурацію президента».

У підсумку Ненашевій розповіли, що весь цей час її нібито рятували від підготовлюваного співробітниками СБУ вбивства. Її супутника контррозвідники вважали агентом СБУ і можливим вбивцею, тому так над ним знущалися, розповіла художниця. Після цього молодих людей відвезли на кордон з Росією і відпустили.

У зв'язку з інцидентом Ненашева зазнала посттравматичний стресовий розлад, впоратися з яким їй зараз допомагають психотерапевти. Гроші на них зібрав правозахисний центр «Меморіал». Художниця оголосила, що вирішила створити проект, заснований для допомоги людям, які пережили насильство. Акцент у ньому будуть робити на підтримку колишніх військових, зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ненашеву затримала московська поліція під час акції, коли вона була в VR-окулярах - їй сказали, що "на Червоній площі заборонено перебувати у віртуальній реальності".