На Красній площі заборонено перебувати у віртуальній реальності: московська поліція затримала акціоністку

Художницю Катрін Ненашеву, затриману в центрі Москви за прогулянку в окулярах віртуальної реальності, відвезли в поліцейський відділок, а потім на психіатричну експертизу. Про це повідомила фотограф Наталія Буданцева, яка супроводжувала Ненашеву під час акції, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ненашеву затримали вдень 22 червня на Красній площі, де вона гуляла в окулярах віртуальної реальності. Як розповів "Медузі" журналіст Михайло Левін, поліцейські вимагали від неї зняти окуляри, але вона відмовилася, після чого її відвезли в ОВД "Китай-місто".

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Причину затримання їй не назвали. За словами самої Ненашевой, при затриманні їй сказали: "У віртуальній реальності в жодному разі не можна перебувати в громадському місці. Тут світ реальний".

Потім її відвезли на експертизу до психіатричної клінічної лікарні № 3 імені Гіляровського. Звідти її невдовзі випустили.

В рамках своєї акції Катрін Ненашева ходила в окулярах віртуальної реальності біля стін Кремля. Її пересуваннями керували пацієнти психоневрологічних диспансерів, які не мають можливості залишати стіни установи.

Раніше Ненашева розповіла Бі-бі-сі про свій новий проект під назвою "Між тут і там": він присвячений людям, які живуть в психоневрологічних інтернатах. Мета проекту - розповісти мешканцям інтернатів про тих, хто живе у відкритому світі, не за бетонними стінами", і навпаки.

Цю акцію художниця почала 12 червня з прогулянки по фестивалю історичної реконструкції.

Поліція вже не перший раз затримує Ненашеву. У березні 2017 року це теж сталося в центрі Москви, коли вона разом з групою феміністок проводила акцію "Захопили Кремль". А рік тому вона потрапила під арешт, поголивши голову на Красній площі.