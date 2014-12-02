У Дніпропетровську звільнили прокурора, який п'яним керував авто з фальшивими номерами

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, 1 грудня близько 19.00 співробітниками ДПС в Дніпропетровську зупинили на перехресті вулиць Ленінградська та Столярова автомобіль, за кермом якого у стані алкогольного сп'яніння знаходився начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури області. Реєстраційних документів на автомобіль та посвідчення водія працівник при собі не мав. Також, за даними ТСН, на автомобілі Аudi Q7 були номери, не зареєстровані за жодним транспортним засобом, а в багажнику знайшли ще один комплект номерів.

Сам Білий заявив, що його в машину "заштовхали якісь люди".

Читайте такожНа Тернопільщині п’яний чоловік наручниками побив двох міліціонерів У зв’язку з цим, підкреслили в Генпрокуратурі, «за дорученням генерального прокурора Віталія Яреми наказом прокурора Дніпропетровської області за вчинення ганебного вчинку звільнено співробітника прокуратури Дніпропетровської області».

Вказаного працівника прокуратури звільнено із займаної посади та з органів прокуратури, уточнили в ГПУ.

Крім того, заступнику прокурора Дніпропетровської області за відсутність належної профілактичної роботи в підпорядкованому управлінні оголошено догану, йдеться в повідомленні.