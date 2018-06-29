"Знову нап'єшся?": син скандальної української співачки, яка втекла до Росії, присоромив її в мережі (фото)
10:21, 29 червня 2018Суспільство
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Син Таїсії Повалій, недовго думаючи, різко відповів їй.
Син грубо відповів Повалій / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Опальна співачка, соратниця втікача Віктора Януковича Таїсія Повалій похвалилася в мережі, що прямо в літаку почала відзначати день народження сина.
Знімок вона опублікувала в Instagram. "Сину, ми вже святкуємо!", - написала артистка.
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Син співачки Денис Повалій відповів на це: "Знову нап'єшся і будеш лізти обійматися?".
На це Повалій вирішила відповісти жартом: "Звичайно, синочку! Коли ж ще мені можна тебе пообіймати".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, скандальна українська співачка і екс-народний депутат від Партії регіонів Таїсія Повалій, що втекла в Росію, у кінці травня вирішила повернутися до Києва.
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