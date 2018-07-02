Легендарний актор Джон Малкович: "У мізках голлівудської спільноти - ніякої України" (відео)

02:33, 02 липня 2018
Суспільство
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Малкович не має великих надій на інформаційний прорив щодо українських подій / фото УНІАН

Про це в інтерв’ю ТСН.Тиждень сказав легендарний актор, сценарист і продюсер Джон Малкович.

"Упродовж цих років Україна залишається білою плямою, ніби її хтось стер із карти. У мізках голлівудської спільноти панує Трамп і російська змова. Проте – ніякої України. Цього року я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити. Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих у Голлівуді знає, що сталося тут 2014-го року і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", - пояснив він.

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Малкович не має великих надій на інформаційний прорив щодо українських подій.

"Чесно кажучи, маю сумнів. Це не тільки ваша проблема, це системна проблема нашої реальності. Тому що мільярд – та де там? – навіть два мільярди людей мають не тільки доступ до інформації, а й можливість самим завантажувати в мережу, у свідомість суспільства, різну інформацію. І це переважно недостовірна інформація. Результат – за два місяці в Голлівуді зі мною ніхто не говорив про війну в Україні. Повне зеро", - пояснив актор.

Малкович каже, що залюбки підтримав би кінопроект про війну в Україні, але зауважує, що це вельми непроста справа. "Знаєте, робити таке кіно важко, і я благословлю будь-кого, хто це тут зробить. А щодо моєї участі, це залежатиме від того, якою буде пропозиція", - пояснив він.

Українцям він побажав пам’ятати і втілювати слова Лінкольна: "влада народу, для народу і заради народу".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко нагородив зірку Голлівуду, актора Джона Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня.

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Теги: #війна#Україна#США#актор