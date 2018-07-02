Bravo Airways в епіцентрі скандалу: сотні українських туристів "заблоковані" в аеропортах кількох країн (відео)

Затримки рейсів пов'язані з невиплатою коштів туроператором.

Українські туристи нині не можуть ні повернутися додому, ні вилетіти на відпочинок.

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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок. По кілька годин, а то й діб люди сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту "Київ". І всі вони - клієнти однієї авіакомпанії. Там пояснили, що затримки рейсів пов'язані з невиплатою коштів туроператором. Той своєї провини не визнає.

У ситуацію вже пообіцяло втрутитися Міністерство інфраструктури. Очільник відомства Володимир Омелян у соцмережі заявив, що збирає туроператорів, турагентів і авіакомпанії та будуть наводити лад.

Як повідомлялося, 1 липня в аеропорту Київ ім. Сікорського ("Жуляни") - знову величезні затримки, літаки авіакомпанії Bravo Airways не літають.

Як стверджує представник авіакомпанії, вони не отримали грошовий транш від туроператорів і їм просто нема за що заправити літак. Зі свого боку туроператор каже, що все сплачено і проблема саме в авіаперевізнику.