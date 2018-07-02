На Житомирщині держпосадовця запідозрили у недбалості, яка призвела до розтрати 300 тисяч гривень

Чиновник не перевірив ціни на товари і роботи та погодив проектну документацію на технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання каналізаційної насосної станції.

У Житомирській області посадовця облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до розтрати понад 300 тис. грн бюджетних коштів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області слідчі поліції проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо неправомірних дій службових осіб Департаменту екології і природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Так, 27 червня було повідомлено про підозру заступнику директора вказаного департаменту у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість"). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Встановлено, що заступник директора департаменту у 2014 році, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів щодо перевірки цін на товари і роботи та погодив проектну документацію на технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання каналізаційної насосної станції в селищі Миропіль Романівського району.

Внаслідок таких неправомірних дій було зайво перераховано понад 300 тис. грн бюджетних коштів, чим державі спричинено тяжких наслідків на зазначену суму.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.