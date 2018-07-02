Понад тисячу людей застрягли в аеропортах: журналісти з'ясували, хто зіпсував українцям відпустки (відео)

Деякі рейси затримують на години, деякі на кілька діб.

Понад тисячу українців застрягли в аеропортах Києва, Львова і світових морських курортів і не можуть вилетіти ні на відпочинок, ні додому. Деякі рейси затримують на години, деякі на кілька діб.

Як повідомляє ТСН, понад сотню українців застрягли в Албанії – вони пройшли реєстрацію, здали багаж і чекають на літак уже добу. Туристів просять заспокоїтися, проте у людей уривається терпець і вони блокують аеропорт Тірани. Їх відтісняє албанська поліція.

З Грузії українці теж не можуть вилетіти – дитячий колектив, що їздив туди виступати, просидів в аеропорту понад дві доби. Вночі вони все ж таки дістались додому.

Кілька діб в очікуванні рейсу сидять до тисячі туристів в Тунісі, їх теж мала б везти Bravo Airways. Гендиректор авіакомпанії в усьому звинувачує туроператора, що заборгував грошей, але туроператор винним себе не вважає.

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В аеропорту Києва майбутні відпочивальники намагаються полетіти на курорти. Вони вже мали б другу добу хлюпатись у Середземному морі, натомість проходять український квест. "Повинні були вилетіти першого числа о 2:00 ночі. Потім о 10:00 ранку, потім о 13:00 дня. Це вже п’яте перенесення", - розповіла відпочивальниця Людмила Охремова. Сергію з другом пощастило – вони все ж злітали на тиждень в Барселону, проте їхні валізи досі подорожують. "Ми в шортах, капцях і майці відпочивали тиждень в Іспанії. Потім ми купили речі там, приїхали сюди, а речі ще там", - розповів він.

Загалом літаки Bravo Airways затримують вильоти вже по 40 рейсах, і кожен наступний затягується ще надовше. У ситуацію втрутилося міністерство інфраструктури – Володимир Омелян у вівторок збирає туроператорів, турагентів та авіакомпанії. Чиновники обіцяють, що будуть наводити порядок.