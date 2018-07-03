Експерти порадили, як попередити близьких, що ви потрапили в трудове рабство

Здебільшого подібні випадки трапляються під час виїзду українців за кордон у пошуках роботи.

Експерти міжнародних організацій розповіли журналістам про один зі способів подати рідним сигнал про те, що ви опинилися в трудовому рабстві. Про це повідомляє "5 канал".

За даними експертів, понад 230 тисяч українців уже стали жертвами торгівлі людьми, а кількість потерпілих має тенденцію до зростання. Здебільшого такі випадки трапляються під час виїзду українців за кордон у пошуках роботи.

Один із реальних прикладів, який розповіли представники Міжнародної організації з міграції в Україні, – сексуальне рабство, в яке потрапила українка. Дівчина думала, що виїжджає до Європи на роботу, і потрапила на приватну віллу в Польщі разом з іншими співвітчизницями.

"На віллі їм пояснили, що насправді нікуди вони не їдуть, що вони змушені будуть тут надавати сексуальні послуги. Ось ця дівчинка спробувала втекти. Її дуже сильно побили на очах у всіх інших дівчат з цієї групи, і сказали, що так буде абсолютно з кожною. Документів у неї не було", – розповідає представник Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

За її словами, дівчині дозволяли дзвонити додому, але вона не знала, як сказати батькам про викрадення, бо поруч із нею завжди був доглядач, який стежив за тим, що вона говорить. Через півроку сексуальної експлуатації у дівчини сильно погіршилося здоров'я, вона була виснажена, але вижила. Її відвезли в аеропорт та купили їй квиток назад.

За словами експертів, у подібних ситуаціях важливо знати, як себе поводити, щоб попередити близьких про небезпеку. Одним з основних правил безпеки є продумування кодової фрази для своїх рідних, яку можна повідомити під час телефонної розмови. Наприклад, якщо у вас в родині ніколи не було кота, тоді потрібно побудувати розмову певним чином:

"Привіт, у мене все добре, я зараз відпочиваю, дуже багато роботи, я втомлююся, тому тобі дзвоню не так часто, як мені хотілося би. Але все добре, годують добре, все нормально. А як там мама, як там тато, як там кіт?"

"І якщо у вас кота немає і ви попередили своїх рідних, близьких про те, якщо ти колись почуєш, як там кіт – значить я в біді", – повідомляє Ірина Мидловець.