На Житомирщині поліція випадково зупинила вантажівку, в якій перевозили 80 мішків бурштину

Поліцейські зупинили вантажівку під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

У Ємільчинському районі Житомирської області поліцейські зупинили вантажний автомобіль, в якому перевозили близько 80 мішків бурштину.

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Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.

«В Ємільчинському районі 3 липня близько 15.00 поліцейські ГРПП місцевого відділення поліції під час профілактичних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорозі «Новоград – Коростень» затримали автомобіль «Рено Мастер», в якому перевозилось близько 80 мішків бурштину, - сказав Печененко.

На місці події працюють спецпризначенці поліції та слідчо-оперативні групи відділення та Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Правоохоронці з'ясовують походження та призначення вантажу.