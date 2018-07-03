Шахтарі не можуть заплатити за комунальні послуги через затримки зарплат - голова профспілки

За словами Волинця, він обговорював питання зарплат з міністром енергетики Насаликом, але результату все ще немає.

Шахтарі не можуть заплатити за комунальні послуги через затримки зарплат. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Зарплата не виплачена за три місяці, за квітень, травень і червень. Журналісти спілкувалися з шахтарями, побачили умови їх роботи. Нескладно зрозуміти, що в умовах безгрошів'я шахтарі не можуть заплатити за комунальні платежі. У Донецькій області дружини шахтарів запитують у місцевих органів влади, центральних органів влади, у директорів шахт, коли буде виплачена зарплата. Дружини беруть дітей, які приходять на шахту і зупиняють роботу шахт. Якщо деякі шахтарі намагаються пройти до шахтному стовбуру, тоді вони перекривають стовбур. Тому що якщо не отримав зарплату не розрахуєшся за комунальні платежі, приходить бригада і відрізає тобі світ, як у приватному секторі, так і в квартирі. Виплатили невелику компенсацію після акції протесту – 300 гривень, а для того, щоб підключити світло, потрібно 700 гривень. Що за знущання над людьми?" - сказав він.

За словами Волинця, він обговорював питання зарплат з міністром енергетики Насаликом, але результату все ще немає.

"Ми звернулися до органів влади, щоб скоригувати бюджет на 2018 рік і передбачити гроші на модернізацію вугільних шахт, що могло б дозволити купити обладнання і виділити кошти на зарплату. Були обіцянки. Ми зустрічалися з міністром енергетики Насаликом десь 2 тижні тому, і він твердо сказав, що домовився з президентом, що закон буде проголосований у четвер, два тижні тому. Але його не розглянули навіть на бюджетному комітеті. Я сьогодні був у міністра, він вже не так оптимістично на 90% впевнений, що на цьому тижні в четвер буде проголосований закон, він озвучив ще 4 варіанти вирішення питань", - додав він.